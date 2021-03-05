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Закарпатська область посилює карантин, але не всюди

Новость на русском → Закарпатська область, П'ятниця 05 березня 2021 16:58
Закарпатська область посилює карантин, але не всюди Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Закарпатська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантин через складну ситуацію з коронавірусом. Однак обмеження посилять не по всій області.

Про це повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація на сторінці у Facebook.

Обмеження посилять у населених пунктах, де склалася неблагополучна епідемічна ситуація.

"Регіональною комісією ТЕБ та НС прийнято рішення щодо введення на територіях населених пунктів області, де склалася неблагополучна епідемічна ситуація додаткових обмежувальних протиепідемічні заходів відповідно до статті 32 закону про захист населення від інфекційних хвороб", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, до цього РБК-Україна писало, що Закарпатська область у понеділок може опинитися у "червоній" зоні карантину.

Додамо, прем'єр Денис Шмигаль допускав розширення "червоної" зони карантину. Він назвав щонайменше 3 області, які можуть опинитися в зоні жорсткого карантину.

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