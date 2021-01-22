Коли закінчиться локдаун і як Україна буде жити далі: що потрібно знати

Із 8 січня уряд запровадив жорсткий карантин в Україні. Термін дії локдауна закінчується опівночі 25 січня. Чи буде його продовжено, і які обмеження діятимуть з понеділка - в матеріалі РБК-Україна.

Локдаун закінчиться за планом, але загальний термін карантину продовжать

Уряд не бачить необхідності у продовженні посиленого карантину. Дія локдауна завершиться в 00:00 25 січня, після чого Україна повернеться до обмежень "помаранчевої" зони. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Адаптивний карантин буде діяти в Україні до 28 лютого, однак Кабмін має намір в черговий раз продовжити його термін до 31 березня 2021.

Концепцію карантину можуть переглянути

Після закінчення локдауна по всій країні будуть діяти обмеження, які були до 8 січня.

Надалі формат карантину може повернутися до адаптивного з декількома зонами ("зеленою", "жовтою", "помаранчевою" і "червоною"). Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що МОЗ планує перехід до стратегії зміни протиепідемічних заходів в залежності від рівня захворюваності в регіонах.

Правила карантину з 25 січня

З понеділка під забороною будуть масові заходи з кількістю учасників понад 20 осіб, при цьому обов'язково соціальне дистанціювання.

Кінотеатри та театри зможуть працювати при заповнюваності залів не більше 50% місць для сидіння.

З 25 січня перестане діяти заборона на роботу ТРЦ, непродовольчих магазинів та ринків, закладів побутового обслуговування.

Обслуговування відвідувачів в кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування буде дозволено з 07:00 до 23:00 із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00. В інші години можливо тільки здійснення замовлень на винос.

Крім того, в закладах громадського харчування будуть діяти правила дистанціювання: розсадження гостей - не більше 4 повнолітніх за столом, дистанція між столами - від 2 метрів.

Залишається під забороною діяльність розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, закладів харчування з організацією дозвілля.

З понеділка відкриються спортзали, фітнес-центри, басейни, але з обмеженням відвідувачів - не більше 1 людини на 20 кв.м.

Громадський транспорт продовжить працювати з існуючими обмеженнями кількості пасажирів за кількістю місць для сидіння.

Діяльність об'єктів, які надають послуги з розміщення, буде заборонена, за винятком готелів.

Під забороною залишається проведення планових госпіталізацій, крім паліативної допомоги, лікування онкологічних хворих, допомоги вагітним і невідкладної допомоги.

Так само буде заборонено залишати місця самоізоляції, обсервації, перебувати в громадських місцях без маски та документів, що засвідчують особу.

Як працюватимуть заклади освіти після локдауну

У Міністерстві освіти рекомендували з 25 січня повернутися до змішаної або очної форми навчання в університетах, технікумах, закладах середньої спеціальної та професійної освіти.

Дитячі садки продовжать працювати в звичайному режимі і після локдауну.

У МОН повідомили, що у зв'язку із закінченням дії додаткових обмежень, 25 січня свої двері знову відкриють школи, заклади позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Раніше глава міністерства Сергій Шкарлет заявляв, що планується відновлення повноформатного навчання для учнів випускних 9-х та 11-класів і для молодшої школи - з 1-го по 4-й класи. При цьому учні інших класів можуть перейти на змішану форму при контрольованій епідемічній обстановці.

Нагадаємо, влада Києва розраховує з 25 січня відновити очне навчання в усіх школах столиці, що дозволить поліпшити освітній процес і дасть можливість батькам учнів працювати. Остаточне рішення приймуть в п'ятницю 22 січня.