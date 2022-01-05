Коли закінчиться пандемія: думки експертів

Експерти ВООЗ вважають, що в найближчому майбутньому на зміну пандемії "ковіду" прийде ендемія. Тобто вірус продовжить циркулювати з меншою інтенсивністю, перетікаючи в періодичні і локальні спалахи. Коли це станеться - для кожної країни по-різному. Ймовірно, першими до ендемії перейдуть ті, у яких буде високий рівень імунітету серед населення.

Фармгігант Pfizer у своїй презентації для інвесторів прогнозує, що пандемічний рівень захворюваності збережеться в деяких регіонах "в найближчі рік-два". До 2024 року COVID-19 повинен стати ендемічним по всьому світу, вважають в компанії.

Але для цього потрібно забезпечити вакцинацією понад 70% всього населення, впевнені у ВООЗ. Причому це потрібно зробити організовано і швидко, щоб випередити появу чергових мутацій.

Якщо до середини цього року кожна країна вакцинує 70% свого населення хоча б двома дозами, то пандемія може закінчитися ще у 2022 році, допускає глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Раніше організація ставила за мету - прищепити 40% жителів до кінця 2021 року і дуже багато держав як і раніше далекі від цієї планки.