Коли закінчиться пандемія коронавірусу. У ВООЗ зробили заяву

Він вважає, що 2021 рік буде ще одним роком коронавірусу.

"Але зараз ми можемо краще передбачати події і керувати ними. У 2020 році була лише невизначеність як у сфері охорони здоров'я, так і у сфері політики. Я вважаю, що на початку 2022 року пандемія залишиться позаду, однак це не означає, що піде сам вірус", - сказав він.

Представник ВООЗ закликав набратися терпіння з питання вакцинації.

"Спочатку завжди попит перевищує пропозицію. Не можна прищепити разом жителів усієї планети", - зазначив він.

За словами Клюге, "скріше від усього, неминучий" той факт, що у громадян в Європі влітку з'являться паспорта вакцинації, хоч це і не є рекомендацією ВООЗ.