Коли закінчиться пандемія коронавірусу. У ВООЗ зробили заяву

Світ впорається з пандемією на початку 2022 року. Однак, це не означає, що піде сам коронавірус.
Про це директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив в інтерв'ю газеті Die Welt.
Він вважає, що 2021 рік буде ще одним роком коронавірусу.
"Але зараз ми можемо краще передбачати події і керувати ними. У 2020 році була лише невизначеність як у сфері охорони здоров'я, так і у сфері політики. Я вважаю, що на початку 2022 року пандемія залишиться позаду, однак це не означає, що піде сам вірус", - сказав він.
Представник ВООЗ закликав набратися терпіння з питання вакцинації.
"Спочатку завжди попит перевищує пропозицію. Не можна прищепити разом жителів усієї планети", - зазначив він.
За словами Клюге, "скріше від усього, неминучий" той факт, що у громадян в Європі влітку з'являться паспорта вакцинації, хоч це і не є рекомендацією ВООЗ.
Нагадаємо, ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.
Раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.