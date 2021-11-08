У Запоріжжі відкрили пункти щеплень у церквах: як вони працюватимуть
Фото: у Запоріжжі відкрили пункти щеплень у церквах (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Запоріжжі відкрили два нових пункти щеплення від коронавірусу. Вони знаходяться в храмах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької міської ради.
Нові пункти щеплення працюватимуть у неділю.
Щеплення можна буде отримати у Свято-Покровському соборі (пр.Соборний, 37). Пункт вакцинації працюватиме з 8:00 до 13:00.
Також вакцинуватися від коронавірусу можна буде в соборі Святої Трійці (вул. Культурна, 101а) в Космічному мікрорайоні. Пункт щеплення працюватиме з 9:00 до 16:00.
Також у міськраді зазначили, що планується відкриття ще одного центру масової вакцинації у Шевченківському районі. Він може заробити вже на цьому тижні в одному з торгових центрів.