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У Запоріжжі відкрили пункти щеплень у церквах: як вони працюватимуть

Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі відкрили два нових пункти щеплення від коронавірусу. Вони знаходяться в храмах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької міської ради.

Нові пункти щеплення працюватимуть у неділю.

Щеплення можна буде отримати у Свято-Покровському соборі (пр.Соборний, 37). Пункт вакцинації працюватиме з 8:00 до 13:00.

Також вакцинуватися від коронавірусу можна буде в соборі Святої Трійці (вул. Культурна, 101а) в Космічному мікрорайоні. Пункт щеплення працюватиме з 9:00 до 16:00.

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