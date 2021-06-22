Заборона фан-зон, вхід по QR-коду і жодних заходів: Москва вирішила посилити карантин

Влада Москви через сплеск коронавірусу оголосила про посиленні карантину . Нові обмеження почнуть діяти вже з 22 червня.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін у своєму блозі .

Обмеження щодо заходів

З завтрашнього дня в Москві буде заборонено проведення концертних, видовищних, розважальних і спортивних заходів, якщо на них присутні більше 500 осіб.

"Як на відкритому повітрі, так і в будівлях, будовах, спорудах", - уточнив Собянін.

Але якщо організатори заходів створять "вільну від коронавірусу" зону, то обмеження будуть скасовані. Тобто на захід повинні пускати тільки людей з QR-кодом, що підтверджує відсутність COVID.

Також в Москві з 22 червня будуть заборонені фан-зони і танцполи. Їм заборонено працювати незалежно від кількості учасників заходу.

"Нові обмеження не зачіпають концерти, вистави, кіносеанси, інші видовищні, розважальні та спортивні заходи з числом учасників менш ніж 500 людей. Однак ми рекомендуємо їх організаторам використовувати QR-коди для забезпечення безпеки глядачів", - зазначив мер Москви.

Обмеження для ресторанів і кафе

З 28 червня в Москві буде заборонено відвідувати заклади громадського харчування людям, без щеплення від коронавірусу. Ресторани і кафе будуть пускати тільки відвідувачів з QR-кодом, за яким можна буде підтвердити вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Московські ресторани і кафе зобов'язані створити систему перевірки наявності QR-кодів. Заклади громадського харчування, що не виконують це вимоги, зможуть працювати тільки на винос або з доставкою.

Крім того, як зазначив Собянін, паперові довідки та сертифікати про вакцинацію не діятимуть для відвідування закладів з "вільною від коронавірусу" зоною.