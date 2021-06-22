ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Заборона фан-зон, вхід по QR-коду і жодних заходів: Москва вирішила посилити карантин

Новость на русском →
Москва, Вівторок 22 червня 2021 15:49
Заборона фан-зон, вхід по QR-коду і жодних заходів: Москва вирішила посилити карантин Фото: Москва посилила карантин (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Влада Москви через сплеск коронавірусу оголосила про посиленні карантину. Нові обмеження почнуть діяти вже з 22 червня.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін у своєму блозі.

Обмеження щодо заходів

З завтрашнього дня в Москві буде заборонено проведення концертних, видовищних, розважальних і спортивних заходів, якщо на них присутні більше 500 осіб.

"Як на відкритому повітрі, так і в будівлях, будовах, спорудах", - уточнив Собянін.

Але якщо організатори заходів створять "вільну від коронавірусу" зону, то обмеження будуть скасовані. Тобто на захід повинні пускати тільки людей з QR-кодом, що підтверджує відсутність COVID.

Також в Москві з 22 червня будуть заборонені фан-зони і танцполи. Їм заборонено працювати незалежно від кількості учасників заходу.

"Нові обмеження не зачіпають концерти, вистави, кіносеанси, інші видовищні, розважальні та спортивні заходи з числом учасників менш ніж 500 людей. Однак ми рекомендуємо їх організаторам використовувати QR-коди для забезпечення безпеки глядачів", - зазначив мер Москви.

Обмеження для ресторанів і кафе

З 28 червня в Москві буде заборонено відвідувати заклади громадського харчування людям, без щеплення від коронавірусу. Ресторани і кафе будуть пускати тільки відвідувачів з QR-кодом, за яким можна буде підтвердити вакцинацію або негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Московські ресторани і кафе зобов'язані створити систему перевірки наявності QR-кодів. Заклади громадського харчування, що не виконують це вимоги, зможуть працювати тільки на винос або з доставкою.

Крім того, як зазначив Собянін, паперові довідки та сертифікати про вакцинацію не діятимуть для відвідування закладів з "вільною від коронавірусу" зоною.

Нагадаємо, у Росії на тлі поширення штаму "Дельта" пригрозили відстороняти від роботи у разі відмови від щеплення від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Російська Федерація Карантин
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19