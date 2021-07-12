Коли запрацюють цифрові COVID-сертифікати в Україні: відповідь МЗС

Цифрові COVID-сертифікати вже частково запрацювали в Україні. Сертифікат для зарубіжних поїздок почне діяти після того, як його визнають інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ .

Повідомляється, що на сьогодні запроваджено два сертифікати - міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання в Україні, наприклад, для відвідування масових заходів.

"Вже запустили бета-тестування цифрових COVID сертифікатів в додатку "Дія". Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від фахівців Єврокомісії і процес укладення міжнародних угод", - йдеться в повідомленні.