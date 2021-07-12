ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Коли запрацюють цифрові COVID-сертифікати в Україні: відповідь МЗС

Новость на русском →
Київ, Понеділок 12 липня 2021 13:24
Коли запрацюють цифрові COVID-сертифікати в Україні: відповідь МЗС Фото: сертифікати вже доступні в додатку "Дія" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Цифрові COVID-сертифікати вже частково запрацювали в Україні. Сертифікат для зарубіжних поїздок почне діяти після того, як його визнають інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Повідомляється, що на сьогодні запроваджено два сертифікати - міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) і внутрішній для використання в Україні, наприклад, для відвідування масових заходів.

"Вже запустили бета-тестування цифрових COVID сертифікатів в додатку "Дія". Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від фахівців Єврокомісії і процес укладення міжнародних угод", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID.

Крім того, детально розписувало, як отримати цифровий сертифікат.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертификаты COVID-19 Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус