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Когда заработают цифровые COVID-сертификаты в Украине: ответ МИД

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 13:24
Когда заработают цифровые COVID-сертификаты в Украине: ответ МИД Фото: сертификаты уже доступны в приложении "Дія" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Сообщается, что на сегодня введены два сертификата - международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования в Украине, например, для посещения массовых мероприятий.

"Уже запустили бета-тестирование цифровых COVID сертификатов в приложении "Дія". В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как получить международное свидетельство о вакцинации от COVID.

Кроме того, детально расписывало, как получить цифровой сертификат.

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