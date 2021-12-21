На заводі SpaceX Ілона Маска спалах коронавірусу. Більше 100 заражених

Департамент охорони здоров'я округу Лос-Анджелес виявив COVID-19 щонайменше у 132 співробітників ракетного заводу SpaceX Ілона Маска в місті Хоторн. Спалах коронавірусу збігся з напруженими графіком запусків ракетного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Los Angeles Times .

"Принаймні, 132 співробітника ракетного заводу SpaceX в Хоторні отримали позитивний результат тесту на COVID-19", - пише видання.

Зокрема, спалах коронавірусу стався в штаб-квартирі SpaceX, де компанія під керівництвом Маска займається проектуванням і виробництвом, включаючи роботу над ракетами Falcon 9 і капсулами Dragon.

У цьому місяці компанія здійснила чотири запуски. У суботу SpaceX запустила чергову партію своїх широкосмугових супутників Starlink, також компанія запустила турецький супутник зв'язку у Флориді.

У березні 2020 року під час спалаху коронавірусу в регіоні і введення карантину Ілон Маск розкритикував реакцію на пандемію як "дурну і надмірну". Тому деякий час автомобільний завод Tesla залишався відкритим, але пізніше керівництво підкорилося вимогам федеральної влади.