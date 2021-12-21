ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На заводі SpaceX Ілона Маска спалах коронавірусу. Більше 100 заражених

Новость на русском →
США, Вівторок 21 грудня 2021 10:53
На заводі SpaceX Ілона Маска спалах коронавірусу. Більше 100 заражених Фото: на заводі SpaceX Ілона Маска спалах коронавірусу (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Департамент охорони здоров'я округу Лос-Анджелес виявив COVID-19 щонайменше у 132 співробітників ракетного заводу SpaceX Ілона Маска в місті Хоторн. Спалах коронавірусу збігся з напруженими графіком запусків ракетного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Los Angeles Times.

"Принаймні, 132 співробітника ракетного заводу SpaceX в Хоторні отримали позитивний результат тесту на COVID-19", - пише видання.

Зокрема, спалах коронавірусу стався в штаб-квартирі SpaceX, де компанія під керівництвом Маска займається проектуванням і виробництвом, включаючи роботу над ракетами Falcon 9 і капсулами Dragon.

У цьому місяці компанія здійснила чотири запуски. У суботу SpaceX запустила чергову партію своїх широкосмугових супутників Starlink, також компанія запустила турецький супутник зв'язку у Флориді.

У березні 2020 року під час спалаху коронавірусу в регіоні і введення карантину Ілон Маск розкритикував реакцію на пандемію як "дурну і надмірну". Тому деякий час автомобільний завод Tesla залишався відкритим, але пізніше керівництво підкорилося вимогам федеральної влади.

Нагадаємо, 11 січня відома канадська співачка Граймс, яка також є дівчиною американського мільярдера Ілона Маска, заразилася коронавирусной інфекцією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Илон Маск
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус