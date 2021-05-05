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Зеленський: більшість українців мають щепити від COVID до Дня незалежності

Новость на русском → Києва, Середа 05 травня 2021 13:53
Зеленський: більшість українців мають щепити від COVID до Дня незалежності Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вакцинацію в Україні від коронавірусу до Дня незалежності має пройти більшість українців. А уряд має посилити комунікацію.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на селекторній нараді з членами уряду, передає сайт президента.

За його словами, уряд має посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю COVID-19.

"До Дня незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, повинні отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, треба проводити роз'яснювальну роботу серед людей про важливість вакцинації. Адже це - єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією", - заявив Зеленський.

Зазначимо, День незалежності України відзначається 24 серпня.

Нагадаємо, українські вчені прогнозують, що через дефіцит вакцин від COVID Україна може отримати колективний імунітет від коронавирусу тільки в 2023 році.

Відзначимо, в Україні відмовилися від вакцинації публічних осіб позачергово. На сьогодні щеплення отримують українці старше 65 років, військові, працівники будинків для людей похилого віку, медики, спортсмени-олімпійці, духовенство, співробітники прокуратури та інших правоохоронних органів.

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