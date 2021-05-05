Зеленский: большинство украинцев должны привить от COVID до Дня независимости

Вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство украинцев. А правительство должно усилить коммуникацию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании с членами правительства, передает сайт президента .

По его словам, правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"До Дня независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", - заявил Зеленский.

Отметим, День независимости Украины отмечается 24 августа.