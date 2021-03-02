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Зеленський про COVID-вакцину: це реальний шлях повернення до нормального життя

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський назвав вакцинацію від COVID-19 реальним способом перемоги над коронавірусом. Тільки вакцинація, за словами глави держави, дозволить повернутися до нормального життя.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський заявив, що вважаю якісною вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), яку отримала Україна з Індії.

"Я вважаю, що ця вакцина якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина - це реальний шлях повернення до нормального життя", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський отримав щеплення від коронавірусу вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, на щеплення від коронавірусу в Україні вже записалися понад 40 тисяч громадян.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив низькі показники вакцинації від COVID на першому етапі.

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Новини України Володимир ЗеленськийвакцинаціяКоронавірус
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