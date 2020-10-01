Зеленський: у нас вже на виході 4-5 препаратів для лікування COVID-19

На сьогодні для лікування коронавірусу в Україні готується 4-5 нових ліків. Вони вже проходять клінічні випробування.

Про це на брифінгу у Рівненській області заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українська влада тримає руку на пульсі і готова забезпечити поставки вакцини від COVID-19, як тільки вона з'явиться.

"Ну і окремо ми робимо деякі речі в Україні: і профілактичні ліки, і нові ліки, які будуть застосовуватися... У нас чотири або п'ять вже на виході різних видів ліків, які проходять клінічні випробування і будуть допомагати людям. Як я сказав, профілактика COVID-19 або будуть пом'якшувати сам процес протікання хвороби", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у всьому світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Українська сторона веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

У державному бюджеті на 2021 рік закладено 15 млрд гривень на вакцини від коронавірусу.