ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський: у нас вже на виході 4-5 препаратів для лікування COVID-19

Новость на русском → Рівне, Четвер 01 жовтня 2020 14:56
Зеленський: у нас вже на виході 4-5 препаратів для лікування COVID-19 Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні для лікування коронавірусу в Україні готується 4-5 нових ліків. Вони вже проходять клінічні випробування.

Про це на брифінгу у Рівненській області заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українська влада тримає руку на пульсі і готова забезпечити поставки вакцини від COVID-19, як тільки вона з'явиться.

"Ну і окремо ми робимо деякі речі в Україні: і профілактичні ліки, і нові ліки, які будуть застосовуватися... У нас чотири або п'ять вже на виході різних видів ліків, які проходять клінічні випробування і будуть допомагати людям. Як я сказав, профілактика COVID-19 або будуть пом'якшувати сам процес протікання хвороби", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у всьому світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Українська сторона веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

У державному бюджеті на 2021 рік закладено 15 млрд гривень на вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Володимир Зеленський Вакцина Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19