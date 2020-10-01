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Почалася політична ейфорія: Зеленський пояснив зростання випадків COVID-19 в Україні

Новость на русском → Рівне, Четвер 01 жовтня 2020 14:34
Почалася політична ейфорія: Зеленський пояснив зростання випадків COVID-19 в Україні Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Збільшення кількості захворювань коронавірусом в Україні пов'язано з початком політичної активності напередодні місцевих виборів. Зараз кількість нових випадків захворювання збільшилися більш ніж на тисячу відсотків.

Про це під час візиту на Рівненщину заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україні вдалося зупинити першу хвилю коронавірусу, однак потім почалася передвиборча місцева кампанія.

"Ми бачимо соціологію, який вплив має ця політична ейфорія, цей політичний цирк. Вони (політики - ред.) хочуть подобатися всім людям, які живуть в тому чи іншому місті, населеному пункті. Але зараз ми бачимо понад 4 тисячі (хворих коронавірусом - ред). Це іграшки, які більш ніж на тисячу відсотків збільшили кількість хворих", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Зеленського, першу хвилю коронавірусу в країні вдалося збити завдяки жорстким карантинним заходам.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано черговий антирекорд за новими випадками COVID-19 - захворіли 4 069 осіб. Лідирує Харківська, Дніпропетровська, Одеська області та Київ.

Також повідомлялося, що у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують до 9 тисяч нових випадків коронавірусу кожен день.

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