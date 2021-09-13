До "жовтої" зони в Одеській області готові менше третини шкіл. На Хмельниччині - лише 8%

Станом на сьогодні до роботи в умовах можливої "жовтої" зони адаптивного карантину готові менше третини шкіл Одеської області. У Хмельницькій показник в рази гірший - тільки 8%.

Про це йдеться у відповідях Хмельницької та Одеської ОДА на запити РБК-Україна.

Одеська область

Станом на 13 вересня понад 80% вакцинованого від COVID персоналу є в 119 школах (34 дитсадках, 7 закладах додаткової освіти, 4 закладах спеціалізованої освіти).

Від 60 до 70% персоналу вакциновано у 64 школах (58 дитсадках, 8 закладах додаткової освіти). Від 30 до 59% - у 212 школах (96 дитсадках, 21 закладі додаткової освіти, 3 закладах спеціалізованої освіти).

Менше 29% вакцинованого персоналу мають 386 шкіл (641 дитсадок, 69 закладів додаткової освіти, 5 закладів спеціалізованої, та 9 вишів).

Хмельницька область

Тут 80% і більше персоналу вакциновано в 43 школах, 36 дитсадках, 4 закладах професійної освіти. Показник вакцинації нижче 80% в 536 школах, 677 дитсадках, 19 установах професійної освіти і дев'яти вишах.