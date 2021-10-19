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Житомир посилює карантин з 23 жовтня: введуть обмеження на роботу ринків і ТЦ

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Житомир, Вівторок 19 жовтня 2021 16:16
Житомир посилює карантин з 23 жовтня: введуть обмеження на роботу ринків і ТЦ Фото: Житомир посилює карантин з 23 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Житомирі посилять карантинні обмеження з суботи, 23 жовтня. Таке рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС.

Зокрема, в місті введуть додаткові обмеження щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, а також торгових центрів, підприємств торгівлі та сфери послуг за наступних умов:

  • 1 людина на 10 кв. м;
  • не більше 50% заповненості торгової площі з дотриманням соціальної дистанції не менше 2-х метрів;
  • тільки за наявності сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів, зроблений не пізніше ніж за 72 години, для 100% працівників ринку та суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у межах ринку;
  • допуск відвідувачів тільки в захисних засобах.

При цьому відповідальність за дотримання заходів поклали на керівників підприємств.

Крім того, в Житомирі вводяться додаткові обмеження до роботи закладів харчування - не більше 50% заповненості з розрахунку не більше чотирьох осіб за столиком на відстані у два метри між столиками, сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест для 100% працівників закладу, допуск відвідувачів до закладу і при замовленні тільки в засобах захисту. При цьому буде обмежено час роботи закладів - з 6:00 до 23:00.

Готелям і хостелам буде дозволено працювати при наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тест у 100% працівників закладу.

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