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У Житомирі школярам продовжили канікули через COVID

Автор: Валерія Поліщук

У Житомирі школярам продовжили канікули до 7 листопада. Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської міської ради.

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Крім того, комісія

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