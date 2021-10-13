Житомирській області загрожує перехід до "червоної" зони, - ОДА

"На території Житомирської області спочатку було розгорнуто 9 лікарень для COVID-хворих, потім ми додали ще 6 лікарень, на сьогодні у нас 15 лікарень. Ліжок розгорнуто - 2071 і вони заповнюються дуже швидко...судячи з індикаторних показників через тиждень потрапимо до "червоного" рівня", - розповіла чиновниця.

За її словами, наразі медична система області ще справляється з навантаженням.

"Відсоток забезпечення киснем всіх ліжок - 99.4 %, але дуже швидко ми ці ліжка заповнюємо. На сьогодні таких ліжок заповнено на 57%", - пояснила Остапченко.

Перша заступниця глави ОДА зазначила, що в регіоні по плану мають робити по 8 тисяч щеплень в день, однак не виконують його.

"Медична система може це робити, а ми робимо не більше 4 тисяч в день. Такими темпами ми будемо ще дуже довго знаходитись в "червоному" рівні", - додала Остапченко.