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Життя без карантинів. У CDC розповіли, скільки населення потрібно вакцинувати

Автор: Сергій Щербина

Єдиний шлях до повернення до нормального життя без локдаунів і карантинів - це вакцинація від коронавірусу. Для зняття обмежень необхідно, щоб були щеплені близько 80-90% населення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів імунолог CDC, доктор Умід Шарапов.

"Якщо ми говоримо про COVID, знову-таки, єдиний шлях - це вакцинація. Ось коли більшість населення, скажімо 80-90% будуть вакциновані, ми тоді зможемо повернутися до нашого звичайного життя без локдаунів і без карантинів. Тому що коли більшість будуть захищені, вірус не зможе знайти чутливих людей до себе, йому важко буде знайти людей, які не вакциновані, у яких немає антитіл", - заявив він.

Імунолог закликав об'єднатися, щоб країни могли повернутися до нормального способу життя, який був до пандемії.

"Ми повинні згуртуватися, у нас спільне одне завдання, ми всі хочемо повернутися до того способу життя, який був до пандемії - бути вільними, подорожувати, проводити час зі своїми коханими, дорогими людьми і друзями. І наше спільне завдання - вакцинуватися, я думаю, це єдиний шлях", - додав він.

Нагадаємо, в Україні дві дози щеплення від коронавірусу отримали 22,5% всього населення країни.

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