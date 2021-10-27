Бустерная доза вакцины должна быть специфической к самому опасному штамму вируса, - эксперт

Многие ученые считают, что третья доза не приводит к увеличению количества специфических антител, которые являются нейтрализующими. Она увеличивает количество антител, но эти антитела не направлены на нейтрализацию действия вируса. Поэтому одно из предложений, которое рассматривается – вводить бустерную дозу примерно через год после второй прививки.

Во-вторых, оптимально, чтобы третья доза была специфической к тому варианту вируса, который будет более опасным. Какой это будет вариант к тому времени – мы не знаем. Возможно, это будет "Дельта", а возможно – и другие. Например, в Великобритании сейчас 6% больных инфицированы вариантом "Дельта +", который еще более агрессивный чем "Дельта". Но сейчас он еще недостаточно изучен.

Желательно, чтобы бустерная доза была направлена не просто против вируса, а чтобы она была против самого распространенного варианта. Ведь варианты вируса еще и конкурируют друг с другом. "Дельта" оказался самым конкурентоспособным, он фактически вытеснил все остальные варианты, даже более опасные.

Спустя полгода после получения второй дозы люди по-прежнему остаются защищенными. Но, конечно, постепенно иммунитет слабеет. Но слабеет, как правило, антительный иммунитет. Действие лимфоцитов памяти, которые также играют центральную роль во взаимодействии с вирусом и его инактивации, сохраняется годами. Например, у людей, переболевших первым коронавирусом SARS-CoV 2002-2004 года, есть Т-лимфоциты, носители иммунной памяти, они позволяют бороться с вирусом спустя более десятка лет.

Иммунитет – это сугубо индивидуальная вещь. У каждого человека ответ на вирус и на вакцину отличается. Даже в зависимости от того, какую вакцину кололи, срок действия отличается.

Например, у Moderna иммунитет длится дольше чем у вакцины от Pfizer, несмотря на то, что они практически одинаковые. Почему это происходит – ученым неизвестно. Но одна из причин может заключаться в том, что когда колют Moderna, вводят 100 микрограмм мРНК, а когда Pfizer – 30 микрограмм. Поэтому, возможно, иммунная память в первом случае более длинная.

Сергей Комиссаренко для РБК-Украина