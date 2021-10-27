Бустерна доза вакцини має бути специфічною до найнебезпечнішого штаму вірусу, - експерт

Багато вчених вважають, що третя доза не призводить до збільшення кількості специфічних антитіл, які є нейтралізуючими. Вона збільшує кількість антитіл, але ці антитіла не спрямовані на нейтралізацію дії вірусу. Тому одна із пропозицій, яка розглядається – вводити бустерну дозу приблизно через рік після другого щеплення.

По-друге, оптимально, щоб третя доза була специфічною для того варіанту вірусу, який буде більш небезпечним. Який це буде варіант на той час – ми не знаємо. Можливо, це буде "Дельта", а можливо – і інші. Наприклад, у Великій Британії зараз 6% хворих інфіковані варіантом "Дельта +", який ще агресивніший за "Дельту". Але зараз він ще недостатньо вивчений.

Бажано, щоб бустерна доза була спрямована не просто проти вірусу, а щоб вона була проти найпоширенішого варіанту. Адже варіанти вірусу ще й конкурують один з одним. "Дельта" виявився найбільш конкурентоспроможним, він фактично витіснив решту варіантів, навіть більш небезпечні.

Через півроку після отримання другої дози люди, як і раніше, залишаються захищеними. Але, звісно, ​​поступово імунітет слабшає. Але слабшає, як правило, античний імунітет. Дія лімфоцитів пам'яті, які відіграють центральну роль у взаємодії з вірусом та його інактивації, зберігається роками. Наприклад, у людей, які перехворіли на перший коронавірус SARS-CoV 2002-2004 року, є Т-лімфоцити, носії імунної пам'яті, вони дозволяють боротися з вірусом понад десяток років.

Імунітет – це суто індивідуальна річ. У кожної людини відповідь на вірус та на вакцину відрізняється. Навіть залежно від того, яку вакцину кололи, термін дії відрізняється.

Наприклад, у Moderna імунітет триває довше, ніж у вакцини від Pfizer, незважаючи на те, що вони практично однакові. Чому це відбувається – вченим невідомо. Але одна з причин може полягати в тому, що коли колють Moderna, вводять 100 мікрограмів мРНК, а коли Pfizer – 30 мікрограмів. Тому, можливо, імунна пам'ять у першому випадку довша.

Сергій Комісаренко для РБК-Україна