Эксперт объяснил, нужна ли третья доза вакцины от COVID-19

Согласно официальным исследованиям, пока людям нужно вакцинироваться против COVID-19 двумя или одной дозой, в зависимости от препарата. Пока новых официальных показаний нет. Тем, кто переболел, все равно нужно вакцинироваться, но примерно через три месяца после перенесенной болезни и только одной дозой.

Вторая доза – это бустерная доза. Сейчас все чаще идут обсуждения про необходимость введения еще и третьего укола. Третью вакцинацию готовят компании, которые изготовляют мРНК-вакцины - Pfizer-BioNTech и Moderna. Они работают над тем, чтобы создать для третьей прививки вакцину, которая будет специфической к разным вариантам вируса.

Сейчас самый опасный - это индийский вариант, "Дельта". Например, в США он составляет свыше 50% среди всех случаев заражения, в Великобритании - более 60%, в Германии - примерно столько же. Если он охватит весь мир - а такая тенденция возможна - и не будет другого выхода, тогда предложат вариант третьей инъекции или же - вторую инъекцию, для тех, кто получил один укол, с тем, чтобы усилить действие вакцины против штамма "Дельта".

Сейчас все вакцины, утвержденные международными регуляторными институциями, защищают от "Дельта", но не так эффективно, как против других вариантов. В конце концов, все разработанные вакцины создавались против исходного уханьского варианта. У варианта "Дельта" есть 13 мутаций, которые отличают его от уханьского. Из них семь мутаций произошли именно в шиповидном протеине (S), в том числе две мутации касаются рецептор-связывающий домен. В мРНК-вакцину достаточно легко внести изменения и она уже будет специфической против индийского варианта "Дельта".

Что касается других вакцин - AstraZeneca, CoronaVac - то сейчас ими нет смысла делать третий укол, потому что третья доза, как правило, не приводит к очень сильному подъему. Но если после второй инъекции пройдет много времени, чтобы усилить иммунный ответ, можно было бы провести и третью вакцинацию. Тогда она будет считаться как бустерная. Но все же сейчас важно привить большинство людей хотя бы первой и второй дозой.