Эксперт объяснил, нужна ли третья доза вакцины от COVID-19

Официальные исследования показывают, что людям достаточно вакцинации двумя дозами вакцины от коронавируса или одной, в зависимости от препарата. Необходимости делать еще и третью прививку от COVID-19 пока нет.
Об этом РБК-Украина рассказал академик, директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, глава комиссии по биозащите при СНБО, доктор биологических наук, профессор Сергей Комиссаренко.
Согласно официальным исследованиям, пока людям нужно вакцинироваться против COVID-19 двумя или одной дозой, в зависимости от препарата. Пока новых официальных показаний нет. Тем, кто переболел, все равно нужно вакцинироваться, но примерно через три месяца после перенесенной болезни и только одной дозой.
Вторая доза – это бустерная доза. Сейчас все чаще идут обсуждения про необходимость введения еще и третьего укола. Третью вакцинацию готовят компании, которые изготовляют мРНК-вакцины - Pfizer-BioNTech и Moderna. Они работают над тем, чтобы создать для третьей прививки вакцину, которая будет специфической к разным вариантам вируса.
Сейчас самый опасный - это индийский вариант, "Дельта". Например, в США он составляет свыше 50% среди всех случаев заражения, в Великобритании - более 60%, в Германии - примерно столько же. Если он охватит весь мир - а такая тенденция возможна - и не будет другого выхода, тогда предложат вариант третьей инъекции или же - вторую инъекцию, для тех, кто получил один укол, с тем, чтобы усилить действие вакцины против штамма "Дельта".
Сейчас все вакцины, утвержденные международными регуляторными институциями, защищают от "Дельта", но не так эффективно, как против других вариантов. В конце концов, все разработанные вакцины создавались против исходного уханьского варианта. У варианта "Дельта" есть 13 мутаций, которые отличают его от уханьского. Из них семь мутаций произошли именно в шиповидном протеине (S), в том числе две мутации касаются рецептор-связывающий домен. В мРНК-вакцину достаточно легко внести изменения и она уже будет специфической против индийского варианта "Дельта".
Что касается других вакцин - AstraZeneca, CoronaVac - то сейчас ими нет смысла делать третий укол, потому что третья доза, как правило, не приводит к очень сильному подъему. Но если после второй инъекции пройдет много времени, чтобы усилить иммунный ответ, можно было бы провести и третью вакцинацию. Тогда она будет считаться как бустерная. Но все же сейчас важно привить большинство людей хотя бы первой и второй дозой.