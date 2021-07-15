Експерт пояснив, чи потрібна третя доза вакцини від COVID-19

Згідно з офіційними дослідженнями, поки людям потрібно вакцинуватися проти COVID-19 двома або однією дозою, залежно від препарату. Поки нових офіційних показань немає. Тим, хто перехворів, все одно потрібно вакцинуватися, але приблизно через три місяці після перенесеної хвороби і тільки однією дозою.

Друга доза - це бустерна доза. Зараз все частіше йдуть обговорення про необхідність введення ще й третього уколу. Третю вакцинацію готують компанії, які виготовляють мРНК-вакцини - Pfizer-BioNTech і Moderna. Вони працюють над тим, щоб створити для третього щеплення вакцину, яка буде специфічною до різних варіантів вірусу.

Зараз найнебезпечніший - це індійський варіант, "Дельта". Наприклад, у США він становить понад 50% серед усіх випадків зараження, у Великобританії - понад 60%, у Німеччині - приблизно стільки ж. Якщо він охопить весь світ - а така тенденція можлива - і не буде іншого виходу, тоді запропонують варіант третьої ін'єкції або ж - другу ін'єкцію, для тих, хто отримав один укол, з тим, щоб посилити дію вакцини проти штаму "Дельта".

Зараз всі вакцини, затверджені міжнародними регуляторними інституціями, захищають від "Дельта", але не так ефективно, як проти інших варіантів. Зрештою, всі розроблені вакцини створювалися проти вихідного уханьского варіанту. У варіанту "Дельта" є 13 мутацій, які відрізняють його від уханьского. З них сім мутацій відбулися саме в шиповидному протеїні (S), в тому числі дві мутації стосуються рецептор-зв'язуючого домену. У мРНК-вакцину досить легко внести зміни і вона вже буде специфічною проти індійського варіанту "Дельта".

Що стосується інших вакцин - AstraZeneca, CoronaVac - то зараз ними немає сенсу робити третій укол, тому що третя доза, як правило, не призводить до дуже сильного підйому. Але якщо після другої ін'єкції пройде багато часу, щоб посилити імунну відповідь, можна було б провести і третю вакцинацію. Тоді вона буде вважатися як бустерна. Але все ж зараз важливо щепити більшість людей хоча б першою і другою дозою.