Эксперт заявила о готовности Украины перейти в "оранжевую" зону карантина

От начала пандемии у нас не был еще введен большой карантин соответственно к этому сроку. То, что было у нас в течение последних двух недель – это усиленные противоэпидемические меры. Это тот режим реагирования, который прописан в законах Украины. Мы не пошли на большой карантин, как, скажем, локдаун третьего, четвертого уровня реагирования в европейских странах, потому что ситуация позволяла обойтись без него.

У нас были двухэтапные карантинные меры в объеме малого карантина. Первым был карантин выходного дня, который сдержал развитие эпидемического процесса. Второй этап – карантин зимних праздников, он был внедрен чрезвычайно вовремя. Разбив на два таких этапа, в конце-концов мы получили суммарный эффект, который могли бы иметь от очень строгих ограничений, которые мы сегодня наблюдаем во многих европейских странах.

Благодаря второму этапу, последним двухнедельным ограничениям, у нас не произошел прирост, а наоборот, пошло снижение заболеваемости. И эта тенденция позволяет рассматривать так называемый "оранжевый уровень" ограничений как оптимальный для того, чтобы было возможным функционирование основных отраслей и направлений деятельности государства.

Хотя все равно, мы имеем предостережение, поскольку вокруг появляются новые варианты вируса и они не дают права на оптимистичные прогнозы - наоборот. Этих мутантов уже очень много: британский, южноафриканский, бразильский, американский, немецкий. Это только те, о которых мы слышим чаще всего и медицинское значение которых уже доказано. В частности, при заражении ими, наблюдается сокращение инкубационного периода болезни, растет их контагиозность. Следовательно, будет больше больных за более короткий период времени. А это большая нагрузка на систему оказания медицинской помощи.

Поэтому на реальную угрозу распространения мутантов также должны обращать внимание. Сейчас мы не имеем доказательств циркуляции этих штаммов на нашей территории. Однако границы страны открыты, хотя, по законам эпидемиологии, как бы не закрывалась государство, возбудители пройдут и будут распространяться, как это мы видим на примере более 60 стран, где уже выявлены новые штаммы. Другое дело – когда они к нам попадут.

Что также вызывает обеспокоенность, так это то, что сейчас есть период сезонного роста заболеваний группы респираторных инфекций, в частности гриппа. Итак, когда определенные группы населения вернутся к очному варианту работы, а дети – к учебе, то у нас сразу вырастут риски распространения целого ряда других возбудителей, не только SARS-CoV-2.

Учитывая это, мне кажется, что у нас за спиной лучший период развития эпидемии в зимнем периоде. Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас даже не зависит – это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости на ряд респираторных инфекций в феврале месяце. Плотность населения, межгосударственные миграционные процессы, увеличение мобильности населения внутри страны, увеличение использования транспорта – все это приведет к активации эпидемического процесса. Реальными сдерживающими факторами этих негативных тенденций могут быть тщательное соблюдение людьми рекомендованных мер защиты органов дыхания, физическое дистанцирование, ограничение посещения объектов и заведений повышенного риска заражения.

Сейчас эпидемическое состояние населения и территорий позволяет перейти к оранжевому уровню противоэпидемических мер, но надо очень тщательно отслеживать ситуацию для того, чтобы вовремя принять решение о возможном их ужесточении.

Наталья Виноград для РБК-Украина