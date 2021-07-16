Эпидемиолог: украинцы перестали соблюдать карантин, рост случаев начнется с середины августа

Штамм "Дельта" более агрессивный, более вирулентный, легче передается, нужна меньшая заражающая доза, чтобы возникло заболевание. Исходя из этого, можно ожидать увеличение количества случаев.

Сейчас много людей уехали в отпуска, и они будут возвращаться. Не исключено, что они могли инфицироваться этим штаммом в других странах тоже.

Кроме того, мы знаем, что в Украине уже тоже выявлены, то есть лабораторно подтверждены такие случаи, значит есть и те, которые не подтверждены.

Одновременно у нас недостаточно людей, которые имеют иммунитет против вируса, хотя "Дельта" штамм и новый, тем не менее вакцина тоже защищает от тяжелых форм и летальных случаев, от госпитализаций. Некоторые думают, что очень много у нас переболело, но еще не столько людей переболело, чтобы был популяционный иммунитет.

У нас люди и раньше не очень придерживались карантина, а сейчас совсем перестали носить маски, соблюдать дистанцию, у нас сейчас собираются компаниями и какие-то мероприятия отмечают. Это тоже все приводит к тому, что может интенсифицироваться циркуляция вируса, количество случаев может уже расти. Но я не думаю, что это прямо в ближайшие дни, но наверное уже с середины августа, к осени, когда дети пойдут в школу, студенты пойдут в университеты, тогда мы будем видеть еще более высокий рост случаев заболеваемости, регистрируемых ежедневно.

Татьяна Чумаченко, для РБК-Украина