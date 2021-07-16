Епідеміолог: українці перестали дотримуватися карантину, ріст випадків почнеться з середини серпня

Штам "Дельта" агресивніший, більш вірулентний, легше передається, потрібна менша заражаюча доза, щоб виникло захворювання. Виходячи з цього, можна очікувати збільшення кількості випадків.

Зараз багато людей виїхали у відпустки, і вони будуть повертатися. Не виключено, що вони могли інфікуватися цим штамом в інших країнах теж.

Крім того, ми знаємо, що в Україні вже теж виявлені, тобто лабораторно підтверджені такі випадки, значить є і ті, які не підтверджені.

Одночасно у нас недостатньо людей, які мають імунітет проти вірусу, хоча "Дельта" штам і новий, проте вакцина теж захищає від важких форм і летальних випадків, від госпіталізації. Деякі думають, що дуже багато у нас перехворіло, але ще не стільки людей перехворіло, щоб був популяційний імунітет.

У нас люди й раніше не дуже дотримувалися карантину, а зараз зовсім перестали носити маски, дотримуватися дистанції, у нас зараз збираються компаніями і якісь заходи відзначають. Це теж все призводить до того, що може інтенсифікуватися циркуляція вірусу, кількість випадків може вже рости. Але я не думаю, що це прямо найближчими днями, але напевно вже з середини серпня, до осені, коли діти підуть у школу, студенти підуть до університетів, тоді ми будемо бачити ще більш високий зріст випадків захворюваності, які реєструються щодня.

Тетяна Чумаченко, для РБК-Україна