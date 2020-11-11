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Карантин выходного дня - не адекватная мера, нужен облегченный локдаун  

Автор: Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики

Украинское правительство готовится ввести так называемый карантин выходного дня. О том, почему такие меры не адекватны эпидемической ситуации в стране, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк рассказал в комментарии РБК-Украина.

Единичные мероприятия, такие как карантин выходного дня, сегодня не адекватны эпидемической ситуации. Это решение только оттягивает момент, когда все равно придется ввести национальные ограничения, поскольку распространение SARS-CoV-2 вышло из-под контроля по всей Украине.

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Таковы данные последнего анализа ситуации, который мы еженедельно проводим в Киевской школе экономики. Карантин выходного дня с таким количеством больных и низким уровнем тестирования ситуации не изменит, зато создаст еще большее напряжение в обществе из-за потерь бизнеса.

По мнению нашего центра, Украине стоило этой неделе ввести облегченный национальный локдаун. Нам стоит взять пример с Германии и сфокусироваться на ограничении количества контактов одного человека по всей стране: запрет любых массовых собраний, закрытие мест массового пребывания людей - спортзалов, ресторанов, общежитий, развлекательных центров и тому подобное.

Вместе с тем необходимо компенсировать владельцам и работникам дошкольных учреждений экономические потери. При этом школы, торговля, общественный транспорт должны продолжить работу. Через месяц - в случае уменьшения скорости распространения коронавируса и увеличения объемов тестирования - сможем вернусь к зонированию и адаптивному карантину.

Павел Ковтонюк, для РБК-Украина

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