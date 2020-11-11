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Карантин вихідного дня - не адекватна міра, потрібен полегшений локдаун

Автор: Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки

Український уряд готується запровадити так званий карантин вихідного дня. Про те, чому такі заходи не є адекватними епідемічній ситуації в країні, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк розповів в коментарі РБК-Україна.

Одиничні заходи, такі як карантин вихідного дня, сьогодні не є адекватними епідемічній ситуації. Це рішення тільки відтягує момент, коли все одно доведеться ввести національні обмеження, оскільки поширення SARS-CoV-2 вийшло з-під контролю по всій Україні.

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Такі дані останнього аналізу ситуації, який ми щотижня проводимо в Київській школі економіки. Карантин вихідного дня з такою кількістю хворих і низьким рівнем тестування ситуації не змінить, зате створить ще більшу напругу в суспільстві через втрати бізнесу.

На думку нашого центру, Україні варто було цього тижня ввести полегшений національний локдаун. Нам варто взяти приклад з Німеччини і сфокусуватися на обмеженні кількості контактів однієї людини по всій країні: заборона будь-яких масових зборів, закриття місць масового перебування людей - спортзалів, ресторанів, гуртожитків, розважальних центрів тощо.

Разом з тим необхідно компенсувати власникам і працівникам дошкільних установ економічні втрати. При цьому школи, торгівля, громадський транспорт мають продовжити роботу. Через місяць - у разі зменшення швидкості поширення коронавірусу та збільшення обсягів тестування - зможемо повернуся до зонування та адаптивного карантину.

Павло Ковтонюк, для РБК-Україна

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