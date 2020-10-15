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Койки для больных COVID-19 должны быть обеспечены кислородом

Автор: Андрей Александрин, врач-эпидемиолог

Если больничная койка для лечения больного COVID-19 не подключена к кислороду, то в ней нет смысла. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Медучреждения уже переполнены. Можно любое количество кроватей определять для больных COVID-19, но пока не будет к ним подведено кислорода - смысла нет. Я слышал заявление (министра здравоохранения - ред.) Степанова, что сейчас для больных COVID-19 выделено 37 тысяч коек, но только 13 тысяч подключены к кислороду. Это домашняя работа региональной власти. Люди нуждаются в кислороде, а кровати не подключены.

Нужно готовиться. COVID-19 не является исключительно медицинской проблемой, он уже в русле социальной тематики. Все зависит от поведения людей, будут ли придерживаться противоэпидемических правил.

Государство должно принять непопулярные решения - отправить на дистанционное обучение. Учащихся младших классов надо было сразу отправить на онлайн (обучение - ред.), или создать условия инфекционной безопасности, где был бы минимальный риск (заразиться - ред.).

Время демократии должно быть закончено, надо усиливать ответственность за нарушение карантина. Мы должны перенять опыт европейских государств, где штрафы платят сразу на месте.

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