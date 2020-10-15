RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ліжка для хворих на COVID-19 мають бути забезпечені киснем

Автор: Андрій Александрін, лікар-епідеміолог

Якщо лікарняне ліжко для лікування хворого на COVID-19 не підключене до кисню, то у ньому немає сенсу. Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

Медзаклади вже переповнені. Можна будь-яку кількість ліжок визначати для хворих на COVID-19, але поки не буде до них підведено кисню - сенсу немає. Я чув заяву (міністра охорони здоров'я - ред.) Степанова, що зараз для хворих на COVID-19 виділено 37 тисяч ліжок, але тільки 13 тисяч підключені до кисню. Це домашня робота регіональної влади. Люди потребують кисню, а ліжка не підключені.

Потрібно готуватися. COVID-19 не є виключно медичною проблемою, він вже у руслі соціальної тематики. Все залежить від поведінки людей, чи будуть дотримуватися протиепідемічних правил.

Держава повинна ухвалити непопулярні рішення - відправити на дистанційне навчання. Учнів молодших класів треба було відразу відправити на онлайн (навчання - ред.), або створити умови інфекційної безпеки, де був би мінімальний ризик (заразитися - ред.).

Час демократії повинен бути закінчений, треба посилювати відповідальність за порушення карантину. Ми повинні перейняти досвід європейських держав, де штрафи платять відразу на місці.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України лечениеКоронавірус