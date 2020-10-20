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В НСЗУ рассказали, сколько тратят на лечение одного пациента с COVID-19

Автор: Лилия Гудзь, глава пресс-службы НСЗУ

Лечение зараженного коронавирусом может достигать 40 тысяч гривен. Какая помощь предоставляется на средства государства рассказала РБК-Украина заместитель начальника Национальной службы здоровья Украины, руководитель пресс-службы управления Лилия Гудзь.

В среднем мы оплачиваем чуть больше 20 тысяч гривен на одного пациента. Если это пациент, который был в отделении интенсивной терапии, то эта сумма может доходить до 40 тысяч.

На эти деньги человеку должна оказываться вся необходимая помощь: госпитализация, интенсивная терапия, медикаментозная терапия, консультации врачей, консультации инфекциониста и других специалистов, если у человека есть сопутствующие заболевания, КТ, в принципе, все, что может быть нужно в больнице - оплачивает НСЗУ.

Мы финансируем все больницы по одинаковым тарифам, они утверждены постановлением Кабмина и все наши больницы, с которыми у нас договор, независимо от того, были ли они в Киеве, или в регионе, они получают за одного пациента одинаково.

Лилия Гудзь, для РБК-Украина

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