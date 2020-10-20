У НСЗУ розповіли, скільки витрачають на лікування одного пацієнта з COVID-19

В середньому ми оплачуємо трохи більше 20 тисяч гривень на одного пацієнта. Якщо це пацієнт, який був у відділенні інтенсивної терапії, то ця сума може доходити до 40 тисяч.

На ці гроші людині має надаватися вся необхідна допомога: госпіталізація, інтенсивна терапія, медикаментозна терапія, консультації лікарів, консультації інфекціоніста й інших спеціалістів, якщо у людини є супутні захворювання, КТ, в принципі, все, що може бути потрібне в лікарні - оплачує НСЗУ.

Ми фінансуємо всі лікарні за однаковими тарифами, вони затверджені постановою Кабміну і всі наші лікарні, з якими ми маємо договір, незалежно від того, чи вони в Києві, чи в регіоні, вони отримують за одного пацієнта однаково.

Лілія Гудзь, для РБК-Україна