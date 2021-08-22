Осенью ситуация с COVID в Украине может повторить прошлогодний сценарий

В Украине штамм "Дельта" циркулирует и избежать этого было невозможно, потому что есть миграция населения. В практическом плане нет особого значения, "Дельта" это или нет, поскольку он лечится так же, как и предыдущие штаммы. Но инфицирование этим вариантом сопровождается более тяжелым течением болезни. Пациенты чаще нуждаются в лечении в условиях стационара, в условиях интенсивной терапии. По всему миру летальность от "дельта" выше, чем от других штаммов.

Сейчас в Украине далеко не все случаи заражения проходят секвенирования на разновидность штамма, потому что это очень дорого. Но те исследования, которые проводятся, показывают достаточно большое количество варианта "Дельта". Исходя из этого, большинство из новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно Дельта-штаммом. Секвенирования, которые проводились, выявляют этот вариант в каждой области.

Избежать его попадания в страну и распространение мы не могли. Единственное, что мы можем – это максимально способствовать тому, чтобы это распространение было ограничено. А для этого нужно соблюдать противоэпидемические меры и, в первую очередь, вакцинироваться.

Уже есть немало исследований на примере Израиля и США, которые показывают, что вакцинированные намного легче переносят заболевание и болеют на порядок меньше чем невакцинированные.

Сейчас все административно-территориальные единицы Украины находятся в зеленой зоне. Мы видим ежедневный прирост заболеваемости. Но этот прирост пока не дает оснований переводить всю страну из зеленой в другую зону. То есть пока что ситуация контролируемая, но делать какие-либо прогнозы очень сложно, потому что многое зависит от осознанности самих людей.

Меня, например, удивляет ситуация в Черновицкой области, которую я посетил месяц назад. Там самая высокая смертность от "ковида" среди всех областей Украины. Супермаркеты, автозаправки – там маски не носит никто. Если население будет и впредь так пренебрегать карантинными правилами, то мы придем к сортировке больных.

Очень похоже на то, что Украина может пойти по сценарию 2020 года. Сейчас мы видим похожий прирост. Но чем так коварен этот вариант "Дельта"? Он в 3-4 раза более контагиозный чем Альфа-штамм. Постепенный рост случаев сейчас в условиях игнорирования вакцинации и противоэпидемических норм приведет к тому, что дальнейший прирост будет гораздо более интенсивный. Это будут уже не сотни случаев в сутки, а тысячи. Вероятно, что в сентябре - октябре мы будем на пике.

Сергей Дубров, для РБК-Украина