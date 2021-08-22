Восени ситуація з COVID в Україні може повторити минулорічний сценарій

В Україні штам "Дельта" циркулює і уникнути цього було неможливо, тому що є міграція населення. У практичному плані немає особливого значення, "Дельта" це чи ні, оскільки він лікується так само, як і попередні штами. Але інфікування цим варіантом супроводжується більш важким перебігом хвороби. Пацієнти частіше потребують лікування в умовах стаціонару, в умовах інтенсивної терапії. По всьому світу летальність від "дельта" вище, ніж від інших штамів.

Зараз в Україні далеко не всі випадки зараження проходять секвенування на різновид штаму, тому що це дуже дорого. Але ті дослідження, які проводяться, показують досить велику кількість варіанту "Дельта". Виходячи з цього, більшість з нових випадків COVID-19 в Україні, швидше за все, викликані саме Дельта-штамом. Секвенування, які проводилися, виявляють цей варіант в кожній області.

Уникнути його потрапляння в країну і поширення ми не могли. Єдине, що ми можемо - це максимально сприяти тому, щоб це поширення було обмежене. А для цього потрібно дотримуватися протиепідемічні заходи і, в першу чергу, вакцинуватися.

Вже є чимало досліджень на прикладі Ізраїлю і США, які показують, що вакциновані набагато легше переносять захворювання і хворіють на порядок менше ніж невакциновані.

Зараз всі адміністративно-територіальні одиниці України знаходяться в зеленій зоні. Ми бачимо щоденний приріст захворюваності. Але цей приріст поки не дає підстав переводити всю країну із зеленої в іншу зону. Тобто поки що ситуація контрольована, але робити будь-які прогнози дуже складно, тому що багато що залежить від усвідомленості самих людей.

Мене, наприклад, дивує ситуація в Чернівецькій області, яку я відвідав місяць тому. Там найвища смертність від "ковіда" серед усіх областей України. Супермаркети, автозаправки - там маски не носить ніхто. Якщо населення буде і надалі так нехтувати карантинними правилами, то ми прийдемо до сортування хворих.

Дуже схоже на те, що Україна може піти за сценарієм 2020 року. Зараз ми бачимо схожий приріст. Але чим такий підступний цей варіант "Дельта"? Він в 3-4 рази більш контагіозний ніж Альфа-штам. Поступове зростання випадків зараз в умовах ігнорування вакцинації та протиепідемічних норм призведе до того, що подальший приріст буде набагато інтенсивнішим. Це будуть вже не сотні випадків на добу, а тисячі. Ймовірно, що у вересні-жовтні ми будемо на піку.

Сергій Дубров, для РБК-Україна