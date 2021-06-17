Отмена тестов на COVID на границе увеличит риски завоза новых штаммов

Риски увеличения заболеваемости после ослабления карантинных мер, конечно, есть, но я не думаю, что это будет из-за него. Потому что карантин, который и так никто не соблюдал, мало чем помогал. Но если будет завоз новых штаммов, тогда возможен рост заболеваемости.

Возвращение массовых мероприятий, на мой взгляд, - это поспешное решение. На сегодня у нас снижается количество регистрируемых случаев, но новые случаи фиксируются, и ситуация не стабилизировалась полностью. Коллективный иммунитет украинцы не приобрели.

Да, переболело определенное количество людей, в том числе, социально активных, и какая-то прослойка с иммунитетом есть. Но, с другой стороны, вряд ли наша страна контролирует ситуацию. Если будет новый штамм, если будут повторные случаи заболеваемости, то мы снова не будем с этим справляться. Карантин рано ослаблять, ведь официальные заявления о том, чего можно не придерживаться, еще больше расслабляют людей.

Что касается допуска на массовые мероприятия вакцинированных людей без масок, то это нормально. Иначе зачем тогда людям вакцинация? Тут как раз нелогично было бы требовать те же меры предосторожности для тех, кто получил уже вакцину.

Но если будут допускать и людей просто с отрицательными ПЦР-тестами - это уже плохо. Вакцинация на 100% защищает от тяжелого течения заболеваемости, но не защищает на столько же от возможности заболеть вообще. Некоторые вакцинированные все равно будут болеть и могут распространять инфекцию. Риски здесь не такие высокие, но они присутствуют. Поэтому точно не стоит проводить мероприятия с допуском и вакцинированных, и просто с ПЦР. Поскольку тест - это достаточно условная перестраховка.

Возвращаться к обычной жизни нужно, но чтобы те меры, которые остаются, соблюдались на практике. Ведь и контроль на границе достаточно условно происходил. Были поддельные тесты ПЦР, а сейчас вообще тесты не будут нужны. И, конечно же, завоз новых штаммов возможен. Он был возможен и при наличии тестов, но теперь риски еще больше увеличиваются.

Я думаю, что у правительства получились слишком обобщенные условия в постановлении о "зеленой" зоне. Было бы понятнее, если бы определили какие-то страны, по прилету из которых нужен или не нужен ПЦР-тест. Например, оставить его, если человек возвращается из страны, где тяжелая ситуация с заболеваемостью и штаммами.

Нынешнее ослабление карантина никак не поможет понять, появляется ли иммунитет от вакцинации. Она идет хорошими темпами, но не такими, чтобы говорить о полноценном коллективном иммунитете. Когда его нет, желательно оставлять карантинные меры. Но на сегодня они существенно упрощены.

Я за то, чтобы был комплексный подход и оценка того, что происходит. В нашей стране в вопросах усиления или ослабления карантина достаточно сильно участвуют политические мотивы.

Катерина Сояк, для РБК-Украина