Скасування тестів на COVID на кордоні збільшить ризики завезення нових штамів

Ризики збільшення захворюваності після ослаблення карантинних заходів, звичайно, є, але я не думаю, що це буде через нього. Тому що карантин, якого й так ніхто не дотримувався, мало чим допомагав. Але якщо буде завезення нових штамів, тоді можливе зростання захворюваності.

Повернення масових заходів, на мій погляд, - це поспішне рішення. На сьогодні у нас знижується кількість реєстрованих випадків, але нові випадки фіксуються, і ситуація не стабілізувалася повністю. Колективного імунітету українці не набули.

Так, перехворіла певна кількість людей, в тому числі, соціально активних, і якийсь прошарок з імунітетом є. Але, з іншого боку, навряд чи наша країна контролює ситуацію. Якщо буде новий штам, якщо будуть повторні випадки захворюваності, то ми знову не будемо з цим справлятися. Карантин рано послаблювати, адже офіційні заяви про те, чого можна не дотримуватися, ще більше розслаблюють людей.

Що стосується допуску на масові заходи вакцинованих людей без масок, то це нормально. Інакше навіщо тоді людям вакцинація? Тут якраз нелогічно було б вимагати ті ж запобіжні заходи для тих, хто отримав вже вакцину.

Але якщо будуть допускати і людей просто з негативними ПЛР-тестами - це вже погано. Вакцинація на 100% захищає від тяжкого перебігу захворюваності, але не захищає на стільки ж від можливості захворіти взагалі. Деякі вакциновані все одно будуть хворіти і можуть поширювати інфекцію. Ризики тут не такі високі, але вони присутні. Тому точно не варто проводити заходи з допуском і вакцинованих, і просто з ПЛР. Оскільки тест - це досить умовна перестраховка.

Повертатися до звичайного життя треба, але щоб ті заходи, які залишаються, дотримувалися на практиці. Адже і контроль на кордоні досить умовно відбувався. Були підроблені тести ПЛР, а зараз взагалі тести не будуть потрібні. І, звичайно ж, завезення нових штамів можливе. Воно було можливе і при наявності тестів, але тепер ризики ще більше збільшуються.

Я думаю, що в уряду вийшли занадто узагальнені умови в постанові про "зелену" зону. Було б зрозуміліше, якби визначили якісь країни, по прильоту з яких треба або не треба ПЛР-тест. Наприклад, залишити його, якщо особа повертається з країни, де важка ситуація із захворюваністю та штамами.

Нинішнє ослаблення карантину ніяк не допоможе зрозуміти, чи з'являється імунітет від вакцинації. Вона йде хорошими темпами, але не такими, щоб говорити про повноцінний колективний імунітет. Коли його немає, бажано залишати карантинні заходи. Але на сьогодні вони істотно спрощені.

Я за те, щоб був комплексний підхід і оцінка того, що відбувається. У нашій країні в питаннях посилення або ослаблення карантину досить сильно беруть участь політичні мотиви.

Катерина Сояк, для РБК-Україна