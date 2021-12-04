Пока нет доказательств, что "Омикрон" заразнее, чем "Дельта". Но есть основания так полагать

Пока что нет доказательств того, что B.1.1.529 (он же "Омикрон") заразнее и вызывает более тяжелое течение болезни, чем "Дельта". Хотя есть основания так полагать в связи с тем, что уже известна структура его РНК и какие мутации в нем произошли. К тому же он начинает очень быстро распространяться по миру.

Почему он вызвал такое беспокойство? Когда рассмотрели его геном, обнаружили, что в нем есть около 50 мутаций по сравнению с первичным уханьским штаммом. Например, у "Дельты" только 13 мутаций. Из этих 50 примерно 32 мутации произошли в шиповидном белке S, который отвечает за связывание вируса с клетками человека.

И что важно - практически все вакцины направлены против этого шиповидного протеина. Поэтому в мире опасаются, что иммунная защита привитых не будет противостоять этому вирусу. Но пока что это только догадки. Нет никаких научных оснований считать, что он более контагиозный и более опасный. Думаю, это прояснится достаточно скоро.

Мутации в коронавирусе, когда он находится в человеческом организме, происходят раз на 10-12 дней. Как правило, вакцинированный организм эффективно борется с вирусом, поэтому у таких людей не появляется такое количество мутаций. Такое количество мутаций, как у "Омикрона", могло произойти в организме человека, который очень долго являлся носителем вируса и никак не мог его побороть.

Это люди, имеющие хронические заболевания, с сильно угнетенной иммунной системой. К примеру, в Африке достаточно много пациентов со СПИД. Поэтому одно из предложений по поводу происхождения нового штамма заключается в том, что он возник у человека со СПИДом. Эти люди хуже реагируют на патогены. Вероятно, такой человек болел ковидом очень долго - месяцами. И за это время в вирусе накопилось огромное количество мутаций, потом этот мутировавший вирус вышел наружу и начал инфицировать других людей.

Но не все мутации, происходящие в вирусе, для него обязательно положительные. Они случайные и нередко приводят к тому, что ему становится хуже. Так, например, было с первым SARS-CoV.

Его летальность была 11%, то есть в пять раз выше чем у нынешнего коронавируса. При этом он был гораздо менее контагиозный чем SARS-CoV-2. Что также важно – у людей сначала появлялись признаки заболевания, а уже потом больной мог заражать других. Так удавалось более оперативно изолировать инфицированных и избегать заражения. Благодаря усилиям и ограничениям стран, где был обнаружен первый SARS-CoV, его вспышку в 2004 году удалось побороть.

Сергей Комиссаренко, РБК-Украина