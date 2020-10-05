Надо прививаться от гриппа и ждать появления вакцины от коронавируса

Я не имею отношения к прогнозам, я их не видела, но заболеваемость действительно растет. Мы еще не знаем, будет ли эпидемия гриппа, но то, что эпидсезон начался - это действительно. Но есть доступные вакцины, поэтому надо заранее позаботиться о своей безопасности, сделать прививку от гриппа и ждать когда вакцина от коронавируса станет доступной.

Между тем, надо соблюдать социальную дистанцию, избегать пребывания в закрытых помещений, где находится много людей, надевать маску и по возможности избегать большого скопления людей.

Что касается проведения выборов, то можно все организовать безопасно. Мы же смогли организовать вступительную кампанию и прием документов, чтобы все было безопасно. Также смогли организовать государственные экзамены для выпускников, ВНО и так далее. То есть, у нас уже есть опыт организации таких мероприятий с соблюдением всех условий.

Ирина Колесникова, для РБК-Украина