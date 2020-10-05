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Треба робити щеплення від грипу і чекати на появу вакцини від коронавірусу

Автор: Ірина Колеснікова, головний позаштатний епідеміолог Мінздрава

Відразу чотири штами грипу очікуються в Україні в цьому епідемічному сезоні. Про те, чому потрібно заздалегідь робити щеплення від грипу і чекати, поки з'явиться вакцина від коронавірусу, в коментарі РБК-Україна розповіла завкафедри епідеміології Національного медичного університету імені Богомольця Ірина Колеснікова.

Я не маю відношення до прогнозів, я їх не бачила, але захворюваність дійсно зростає. Ми ще не знаємо, чи буде епідемія грипу, але те, що епідсезон почався - це дійсно. Але є доступні вакцини, тому треба заздалегідь подбати про свою безпеку, зробити щеплення від грипу і чекати коли вакцина від коронавірусу стане доступною.

Між тим, треба дотримувати соціальної дистанції, уникати перебування в закритих приміщеннях, де знаходиться багато людей, надягати маску і по можливості уникати великого скупчення людей.

Що стосується проведення виборів, то можна все організувати безпечно. Ми ж змогли організувати вступну кампанію та прийом документів, щоб все було безпечно. Також змогли організувати державні іспити для випускників, ЗНО і так далі. Тобто, у нас вже є досвід організації таких заходів з дотриманням всіх умов.

Ірина Колеснікова, для РБК-Україна

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