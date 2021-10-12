Прививки от гриппа и коронавируса можно сочетать, но по интервалу есть вопросы

Сочетать прививки от гриппа и коронавируса можно. Однако экспертные мнения на этот счет разнятся. Некоторые эксперты говорят, что можно делать две прививки сразу, а некоторые говорят, что нужно выдержать определенный период между прививками от разных инфекций.

Поэтому здесь нужно, чтобы была официальная юридическая позиция по этому вопросу, зафиксированная в нормативных документах Министерства здравоохранения. Потому что, если каждый врач или эксперт будет отталкиваться от своего понимания, то будут разные подходы, а они должны быть одинаковые, должен быть определенный протокол.

Можно делать и ту, и ту прививку, а вот через какой период - здесь нужно разъяснение от Министерства здравоохранения. Если человек хочет сделать прививку, то он в любом случае обращается к своему врачу или вакцинальным кабинетам. И там должны сказать, когда можно получить прививку от гриппа, если уже есть прививка от COVID.

Людмила Мухарская, для РБК-Украина