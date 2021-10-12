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Щеплення від грипу та коронавірусу можна поєднувати, але щодо інтервалу є питання

Автор: Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог

В Україні скоро розпочнеться епідсезон грипу, який знову накладеться на осінньо-зимовий сезон коронавірусу, тому в громадян може виникнути питання, а чи можна поєднувати вакцини від цих двох інфекцій. Експерти говорять, що так, але є питання до інтервалу між щепленнями.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала лікар-епідеміолог, заслужений лікар України, екс-заступник головного санлікаря, глава правління Всеукраїнського союзу громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Поєднувати щеплення від грипу та коронавірусу можна. Однак експертні думки щодо цього різняться. Деякі експерти кажуть, що можна робити два щеплення зразу, а деякі кажуть, що потрібно витримати певний період між щепленнями від різних інфекцій.

Тому тут потрібно, щоб була офіційна юридична позиція щодо цього питання, зафіксована в нормативних документах Міністерства охорони здоров'я. Бо, якщо кожен лікар чи експерт буде відштовхуватися від свого розуміння, то будуть різні підходи, а вони мають бути однакові, має бути певний протокол.

Можна робити і те, і те щеплення, а от через який період - тут потрібне роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я. Якщо людина хоче зробити щеплення, то вона в будь-якому разі звертається до свого лікаря чи вакцинальних кабінетів. І там мають сказати, коли можна отримати щеплення від грипу, якщо вже є щеплення від COVID.

Людмила Мухарська, для РБК-Україна

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