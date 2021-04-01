Развитие ситуации с COVID в Украине зависит от соблюдения ограничений

Если мы посмотрим на кривую ежедневной заболеваемости в Украине, то у нас сейчас идёт вторая волна, а не третья, как в Европе (в некоторых странах и четвертая), и как будет дальше развиваться ситуация, во многом будет зависеть от тех мероприятий, которые будут проводиться.

Безусловно, если вводятся ограничительные меры, если вводится жесткий локдаун, то тогда будет быстрее снижаться заболеваемость, а если это будет такой адаптивный карантин, то заболеваемость будет снижаться медленнее. Поэтому как будет дальше развиваться ситуация во многом будет зависеть от ограничений.

Но, кроме ограничительных мер, будет играть роль и вакцинация, которая в европейских странах идёт более быстрыми темпами, чем у нас, поэтому ближайшее время ожидать, что вакцинация повлияет на эпидситуацию мы не можем. Она может повлиять только на чьи-то жизни или здоровье тех, кто будет вакцинироваться, а на количество случаев - вряд ли.

Поэтому все будет зависеть от нас, как будут люди носить маски, как будет соблюдаться вот этот режим разобщения, то есть люди не будут собираться для каких-то празднований. Вот сейчас Пасха идёт. Как она пройдет? Ведь люди в церкви идут, и опять скопления будут. Все это конечно повлияет на ситуацию: будет ли дальнейший рост или мы выйдем на плато.

Пока у меня серьезного оптимизма нет, поскольку у нас очень много вирусов интенсивно циркулирует, а эффективных мер сдерживания у нас нет. Поэтому расслабляться мы не можем, мы должны все меры соблюдать.

Если бы все люди соблюдали правила, то и адаптивный карантин был бы более эффективным. Несоблюдение ограничений отражается на всем обществе - люди заражаются и, к сожалению, умирают, потому что вирус становится более вирулентным и количество тяжёлых случаев увеличивается, количество смертей увеличивается и все это конечно связано с тем что вирус циркулирует среди восприимчивого населения.

Татьяна Чумаченко, для РБК-Украина