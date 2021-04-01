Розвиток ситуації з COVID в Україні залежить від дотримання обмежень

Якщо ми подивимося на криву щоденної захворюваності в Україні, то у нас зараз йде друга хвиля, а не третя, як в Європі (у деяких країнах і четверта), і як буде далі розвиватися ситуація, багато в чому буде залежати від тих заходів, які будуть проводитись.

Безумовно, якщо вводяться обмежувальні заходи, якщо вводиться жорсткий локдаун, то тоді буде швидше знижуватися захворюваність, а якщо це буде такий адаптивний карантин, то захворюваність буде знижуватися повільніше. Тому як буде далі розвиватися ситуація багато в чому буде залежати від обмежень.

Але, крім обмежувальних заходів, буде грати роль і вакцинація, яка в європейських країнах йде швидшими темпами, ніж у нас, тому найближчим часом чекати, що вакцинація вплине на епідситуацію ми не можемо. Вона може вплинути тільки на чиєсь життя або здоров'я тих, хто буде вакцинуватися, а на кількість випадків - навряд.

Тому все буде залежати від нас, як будуть люди носити маски, як буде дотримуватися ось цей режим роз'єднання, тобто люди не будуть збиратися для якихось святкувань. Ось зараз Великдень йде. Як він пройде? Адже люди до церкви йдуть, і знову скупчення будуть. Все це, звичайно, вплине на ситуацію: чи буде подальше зростання або ми вийдемо на плато.

Поки у мене серйозного оптимізму немає, оскільки у нас дуже багато вірусів інтенсивно циркулює, а ефективних заходів стримування у нас немає. Тому розслаблятися ми не можемо, ми повинні всіх заходів дотримуватися.

Якби усі люди дотримувалися правил, то й адаптивний карантин був би більш ефективним. Недотримання обмежень позначається на всьому суспільстві - люди заражаються і, на жаль, помирають, тому що вірус стає більш вірулентним і кількість важких випадків збільшується, кількість смертей збільшується і все це звичайно пов'язано з тим, що вірус циркулює серед сприйнятливого населення.

Тетяна Чумаченко, для РБК-Україна