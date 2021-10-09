Развитие ситуации с COVID в Украине зависит от поведения украинцев и темпов вакцинации

Если эпидемическая ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то на самом деле показатели заболеваемости могут быть даже хуже, чем весной этого года. Но если люди начнут придерживаться карантинных правил - носить маски, соблюдать дистанцию, если увеличится охват вакцинацией, тогда мы можем ожидать улучшение или по крайней мере стабилизации ситуацию.



Более того, даже если человек получил полный курс прививок, он все равно должен носить маску и соблюдать дистанцию в общественных местах, потому что он может быть потенциально инфицирован. В чем тогда принцип работы вакцины? Если вакцинированный человек без маски, при контакте с инфицированным он может вдохнуть воздух, в котором содержится вирус.



Этот вирус попадает в организм, где его уже встречает подготовленная иммунная система - она направляет на него весь арсенал защитных функций. Этот вирус в итоге уничтожается. Но короткое время, пока он еще не уничтожен, человек, конечно, может выделять небольшое количество вируса.



К тому же вирус, который попадает в вакцинированный организм, ослабляется. В таком случае, чтобы заразиться от привитого человека, нужно большее количество патогена, чем от невакцинированного, больного человека. Больной выделяет более вирулентный и агрессивный вирус.



Именно поэтому, если человек привит, у него меньший риск тяжело перенести заболевание, чем у тех, кто не вакцинировался. Особенно необходима вакцинация пожилым людям. У них, как правило, есть не одно хроническое заболевание. Этот набор хронических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации, а наоборот - это показание немедленно сделать прививку. Потому что именно эта группа людей, имеющих много хронических заболеваний, в первую очередь рискует заболеть тяжело и погибнуть.



Не менее важно, чтобы вакцинировались взрослые, у которых есть дети. Приходится слышать точку зрению: "не буду делать прививку, потому что у меня дети - а вдруг со мной что-то случится". Напротив - так взрослые могут защитить своих детей, сделав себе прививку. Сейчас с распространением варианта "Дельта" дети также попадают в больницу с диагнозом COVID-19 – они также инфицируются и тяжело переносят заболевание.



Кроме того, очень важно, чтобы люди как можно раньше обращались за помощью к врачу в случае заболевания. Если они обращаются рано, им могут оказать медицинскую помощь даже на амбулаторном уровне и не допустить тяжелых осложнений. Несмотря на то, что нет специфического лечения от коронавирусной болезни, есть достаточно эффективное патогенетическое и симптоматическое.

Татьяна Чумаченко, для РБК-Украина