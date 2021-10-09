Розвиток ситуації з COVID в Україні залежить від поведінки українців і темпів вакцинації

Якщо епідемічна ситуація буде розвиватися так само як зараз, то насправді показники захворюваності можуть бути навіть гірше, ніж навесні цього року. Але якщо люди почнуть дотримуватися карантинних правил - носити маски, дотримуватися дистанції, якщо збільшиться охоплення вакцинацією, тоді ми можемо очікувати поліпшення або принаймні стабілізації ситуацію.



Більш того, навіть якщо людина отримала повний курс щеплень, він все одно повинен носити маску і дотримуватися дистанцію в громадських місцях, тому що він може бути потенційно інфікований. У чому тоді принцип роботи вакцини? Якщо вакцинована людина без маски, при контакті з інфікованим він може вдихнути повітря, в якому міститься вірус.



Цей вірус потрапляє в організм, де його вже зустрічає підготовлена імунна система - вона направляє на нього весь арсенал захисних функцій. Цей вірус в результаті знищується. Але короткий час, поки він ще не знищений, людина, звичайно, може виділяти невелику кількість вірусу.



До того ж вірус, який потрапляє в вакцинований організм, послаблюється. В такому випадку, щоб заразитися від щепленої людини, потрібна більша кількість патогену, ніж від невакцинованої, хворої людини. Хворий виділяє більш вірулентний і агресивний вірус.



Саме тому, якщо людина щеплена, у нього менший ризик важко перенести захворювання, ніж у тих, хто не вакцинувався. Особливо необхідна вакцинація літнім людям. У них, як правило, є не одне хронічне захворювання. Цей набір хронічних захворювань не є протипоказанням до вакцинації, а навпаки - це показання негайно зробити щеплення. Тому що саме ця група людей, що мають багато хронічних захворювань, в першу чергу ризикує захворіти важко і загинути.



Не менш важливо, щоб вакцинувалися дорослі, у яких є діти. Доводиться чути точку зору:"не буду робити щеплення, тому що у мене діти - а раптом зі мною щось трапиться". Навпаки - так дорослі можуть захистити своїх дітей, зробивши собі щеплення. Зараз з поширенням варіанту "Дельта" діти також потрапляють до лікарні з діагнозом COVID-19 – вони також інфікуються і важко переносять захворювання.



Крім того, дуже важливо, щоб люди якомога раніше зверталися за допомогою до лікаря в разі захворювання. Якщо вони звертаються рано, їм можуть надати медичну допомогу навіть на амбулаторному рівні і не допустити важких ускладнень. Незважаючи на те, що немає специфічного лікування від коронавірусної хвороби, є досить ефективне патогенетичне і симптоматичне.

Тетяна Чумаченко, для РБК-Україна