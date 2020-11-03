Решение о развертывании мобильных госпиталей еще не принято

Окончательного решения по развертыванию мобильных госпиталей еще не принято. Сейчас обсуждается возможность их развертывания. Методы, способы, как это будет оплачиваться.

Именно решения и способы оплаты - в процессе, но деталей еще нет. Это еще решается на уровне Министерства здравоохранения и Кабмина.

Лилия Гудзь, для РБК-Украина