UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Решение о развертывании мобильных госпиталей еще не принято

Автор: Лилия Гудзь, глава пресс-службы НСЗУ

Решение о развертывании мобильных госпиталей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом пока не принято. Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Окончательного решения по развертыванию мобильных госпиталей еще не принято. Сейчас обсуждается возможность их развертывания. Методы, способы, как это будет оплачиваться.

Именно решения и способы оплаты - в процессе, но деталей еще нет. Это еще решается на уровне Министерства здравоохранения и Кабмина.

Лилия Гудзь, для РБК-Украина

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины госпиталь