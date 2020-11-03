RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рішення щодо розгортання мобільних шпиталей ще не прийнято

Автор: Лілія Гудзь, глава прес-служби НСЗУ

Рішення щодо розгортання мобільних шпиталей через погіршення ситуації з коронавірус поки не прийнято. Про це повідомила у коментарі РБК-Україна прес-секретар Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь.

Остаточного рішення щодо розгортання мобільних шпиталей ще не прийнято. Зараз обговорюється можливість їх розгортання. Методи, способи, як це буде оплачуватися.

Саме рішення й способи оплати - в процесі, але деталей ще немає. Це ще вирішується на рівні Міністерства охорони здоров'я і Кабміну.

Лілія Гудзь, для РБК-Україна

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України госпиталь