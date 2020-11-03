Остаточного рішення щодо розгортання мобільних шпиталей ще не прийнято. Зараз обговорюється можливість їх розгортання. Методи, способи, як це буде оплачуватися.

Саме рішення й способи оплати - в процесі, але деталей ще немає. Це ще вирішується на рівні Міністерства охорони здоров'я і Кабміну.

Лілія Гудзь, для РБК-Україна