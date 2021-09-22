Смешивание Moderna и Pfizer. Врач рассказала о безопасности комбинации вакцин

Перед тем, как утверждать безопасной или нет является комбинация Moderna и Pfizer необходимо опираться на юридическую сторону этого вопроса.

Как это происходит. Во-первых, в Украине действует регуляторный орган, который занимается вопросами вакцинации и регистрации вакцин, разрешением на их использование в медицинской практике. В этом учреждении работают эксперты, которые знакомятся с материалами, то есть досье на ту или иную вакцину, просматривают исследования непосредственно от производителей препарата.

После чего принимается решение о применении вакцины в медицинской практике. Если в данном конкретном случае есть такая информация, подтверждающая, что замена (смешивание Moderna и Pfizer) будет достаточно эффективной, по крайней мере, безопасной, то тогда Регулятор дает свои заключения и после этого Министерство здравоохранения принимает решение, например - ввести смешивания вакцин приказом в действие - то есть это юридически закреплено и возможно.

Также нужно опираться опыт других стран, которые уже ввели это в своей практике, но всю эту информацию должны давать именно производители вакцин.

Как Moderna, так и Pfizer сделанные на одной платформе, то есть они относятся к мРНК-вакцинам, поэтому в этом плане можно рассматривать такую ​​замену.

С точки зрения побочных реакций можно утверждать, что любая вакцина может их вызвать, но не от того, что это может быть вызвано смешиванием, а просто их введение может сопровождаться определенными реакциями.

Как мы знаем, есть целый перечень таких побочных реакций, которые в целом возможны. Например, покраснение или боль в месте укола, повышение температуры тела, которая со временем приходит.

Так, если юридически смешивание вакцин Moderna и Pfizer нормировано, то есть специалисты приняли такое решение, можем утверждать, что такая комбинация является безопасной.

Людмила Мухарская для РБК-Украина