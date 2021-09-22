Змішування Moderna і Pfizer. Лікар розповіла про безпечність поєднання вакцин

Перед тим, як стверджувати безпечною чи ні є комбінація Moderna і Pfizer необхідно спиратися на юридичну дотриманість цього питання.

Як це відбувається. По-перше, в Україні діє регуляторний орган, який займається питаннями щодо вакцинації та реєстрації вакцин, дозволом на їх використання в медичній практиці. В цій установі працюють експерти, які ознайомлюються з матеріалами, тобто досьє на ту чи іншу вакцину, переглядають дослідження безпосередньо від виробників препарату.

Після чого приймається рішення щодо застосування вакцини в медичній практиці. Якщо в даному конкретному випадку є така інформація, що підтверджує, що заміна (змішування Moderna і Pfizer) буде достатньо ефективною, принаймні, безпечною, то тоді Регулятор даэ свої висновки й після чого Міністерство охорони здоров'я приймає рішення, як-от, наприклад - ввести змішування вакцин наказом в дію - тобто це є юридично закріпленим і можливим.

Також потрібно спиратися досвід інших країн, які вже ввели це у свою практику, але всю цю інформацію мають давати саме виробники вакцин.

Як Moderna, так і Pfizer зроблені на одній платформі, тобто вони відносяться до мРНК-вакцин, тому в цьому плані можна розглядати таку заміну.

З точки зору побічних реакцій можна стверджувати, що будь-яка вакцина може їх викликати, але не від того, що це може бути викликано від змішування, а просто саме їх введення може супроводжуватися певними реакціями.

Як ми знаємо, є цілий перелік таких побічних реакцій, які в цілому можливі. Наприклад, почервоніння чи біль на місці уколу, підвищення температури тіла, яка з часом спадає.

Тож коли юридично змішування вакцин Moderna і Pfizer унормовано, тобто фахівці прийняли таке рішення, можемо стверджувати що така комбінація є безпечною.

Людмила Мухарська для РБК-Україна